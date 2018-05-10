В Риге арестовали выступившего против школьной реформы экс-нацбола Линдермана

Суд в Риге арестовал бывшего нацбола Владимира Линдермана, задержанного 8 мая в рамках дела о «Вселатвийском родительском собрании», участники которого выступали против перевода школьного образования на латышский язык. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Елена Квятковская.

По ее словам, Линдермана задержали из-за его выступления на собрании в конце марта. Какие именно слова активиста стали поводом для его преследования, не известно. Статус Линдермана — подозреваемый.

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В апреле президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о том, что после 2021 года во всех средних школах в стране должно вестись преподавание на латышском языке.

31 марта «Русский союз Латвии» провел в Риге «Вселатвийское родительское собрание». Участники выступили против постепенного перевода школьного образования на латышский язык. Владимир Линдерман был одним из ключевых спикеров.

После собрания Линдермана задержали на остановке общественного транспорта. По словам адвоката, задержание было очень жестким, с применением спецсредств, хотя Линдерман не сопротивлялся. Люди были в масках, черной форме, задержание проходило без предъявления документов или ордера на арест. Задержание обжаловано в Верховном суде Латвии.

18 апреля полиция безопасности в связи с прошедшим собранием возбудила дело о преступлении против государства. Кроме Линдермана, по делу проходят лидер «Русского Союза Латвии» Татьяна Жданок, бывший депутат ЕП, журналист Алла Березовская, две мамы, которые выступали на собрании, и активист Штаба защиты русских школ Александр Ливчак. Дело по «Вселатвийскому родительскому собранию» находится на контроле Верховного Комиссара ОБСЕ по правам нацменьшинств.

9 мая активисты незарегистрированной «Другой России» в знак протеста против задержания Линдермана забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве. Двух человек задержали за мелкое хулиганство.

Владимир Линдерман — бывший зампредседателя российской Национал-большевистской партии (запрещена в России). В Латвии он возглавлял общественное движение «За Родной Язык», и в 2012 году организовал референдум за признание русского вторым государственным.