В Кении из-за прорыва дамбы погиб 41 человек и пострадали еще 2,5 тысячи

В результате ночного прорыва дамбы «Патель» в районе Накуру в Кении погиб 41 человек, среди которых 20 детей, еще 2,5 тысяч человек пострадали, точное количество пропавших не называется. Об этом сообщила газета The Washington Post.

#Kenya: collassa una diga per la forte pioggia, 38 morti e decine di feriti, ma il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. #Africa #climatechange https://t.co/0KP8y68dY3 pic.twitter.com/Xx38dOt2tG — Nigrizia (@nigrizia) May 10, 2018

После того, как стены дамбы были разрушены, водные потоки затопили сотни домов, в том числе школы. Сама дамба находится на территории частной фермы, а вода в ней используется для ирригации и рыбных ферм.

По словам местного жителя Стивена Нганги, слова которого приводит The Washington Post, еще две формы имеет протечку. Более того, власти начали проверку «на прочность» еще шести ферм.

Согласно информации BBC, власти также намерены проверить, была ли у фермы лицензия на ее возведение, также есть опасение, что на двух других плотинах могут лопнуть резервуары с водой. Всего в районе есть семь коммерческих плотин, воду которых используют фермерские хозяйства.

Напомним, по сообщению властей Кении с начала марта в стране погибли 170 человек из-за продолжающегося сезона дождей, а 250 тысяч человек были вынуждены переселиться из своих домов. Наводнения в стране начались после сильной засухи, которая затронула половину страны.