Новая газета

Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского решили госпитализировать

Общество

Юлия Репринцевакорреспондент

 

Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, которому стало плохо во время заседания суда, решили госпитализировать, рассказали «Новой газете» в пресс-службе Басманного суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом “Скорой помощи” рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение. В настоящее время обвиняемый находится в конвойном помещении суда. Его повезут в 20-ю городскую клиническую больницу». — сообщили в суде.

В четверг во время заседания суда, где рассматривалось повторное ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест, ему стало плохо. По словам лечащего врача, у Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.

Сам суд закончился тем, что ходатайство не стали рассматривать и вернули Следственному комитету. «То, что вы делаете, это покушение ;на убийство», — сказал Малобродский после решения суда.

Теги:
серебренников, москва, басманное правосудие, малобродский, седьмая студия
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