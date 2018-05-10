Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского решили госпитализировать

Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского, которому стало плохо во время заседания суда, решили госпитализировать, рассказали «Новой газете» в пресс-службе Басманного суда.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом “Скорой помощи” рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение. В настоящее время обвиняемый находится в конвойном помещении суда. Его повезут в 20-ю городскую клиническую больницу». — сообщили в суде.

В четверг во время заседания суда, где рассматривалось повторное ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест, ему стало плохо. По словам лечащего врача, у Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.

Сам суд закончился тем, что ходатайство не стали рассматривать и вернули Следственному комитету. «То, что вы делаете, это покушение ;на убийство», — сказал Малобродский после решения суда.