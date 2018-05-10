Трамп встретится с лидером Северной Кореи в Сингапуре 12 июня

Президент США Дональд Трамп рассказал, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

«Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире», — заявил американский лидер.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Ранее Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Они договорились заключить конец перемирию между двумя Кореями, чтобы подписать мирный договор.

Встреча началась с пересечения бетонной границы, которую построили в 1950-х годах. Сначала Ким Чен Ын перешел границу, а потом ​Мун Чжэ Ин. После чего президенты посадили сосну, которая выросла в 1953 году, а потом присыпали почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо.

Дональд Трамп также тщательно готовится к встрече с северокорейским лидером. По сообщению агентства Reuters, спецслужбы США собирали досье на лидера КНДР, чтобы подготовить Трампа к встрече с ним.

Как отмечает Reuters, спецслужбы всегда составляют «портрет» человека, с которым президенту предстоит встретиться. В документ включается описание поведение, мотивы, личность и стиль управления. Все это должно помочь выработать стиль переговоров.