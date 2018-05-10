МИД России: из страны уехали около четырех тысяч человек для участия в бандгруппах

Из России для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований уехали четыре тысячи человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Олега Сыромятова.

Он уточнил, что правоохранительные органы объявили в розыск свыше 3,7 тысяч человек, в том числе и по международной линии. Кроме того, против почти 3 тысяч россиян возбудили уголовные дела.

«И хотя иностранные боевики заявляют о своем российском происхождении, они не стремятся вернуться в нашу страну, где их неизбежно ждет уголовное преследование», — отметил представитель министерства.

Сыромятов раскрыл также число выявленных вербовщиков в террористические и экстремистские организации: 142 человека.