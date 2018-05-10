Новая газета

акция

Читаешь «Новую»? Добавь ее в источники «Яндекс.Новостей»

Президент Армении уволил глав Службы нацбезопасности и полиции

Политика

1
 

Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Ранее на своей странице в фейсбуке премьер-министр страны Никол Пашинян предложил президенту отправить указанных лиц в отставку. «Только что подписал предложение президенту об освобождении с занимаемых должностей глав полиции и СНБ», — написал он.

Ранее подали в отставку и.о. министра обороны Виген Саркисян, а также его заместитель Артак Закарян.

Лидер оппозиции Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая, после повторного голосования депутатов в Национальном собрании страны. Первое заседание прошло 1 мая, тогда правящая Республиканская партия проголосовала против его кандидатуры.

Пашинян пришел к власти в результате масштабных протестов в Армении, которые он возглавил. Протесты вынудили покинуть правительство Сержа Саргсяна, который до этого втечение десяти лет был президентом.

Теги:
отставка, увольнение, увольнения, оппозиция, митинги, протесты, акции протеста, пашинян, ереван, армения
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera