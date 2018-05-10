Малобродского госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии

Бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городской клинической больнице имени Ерамишанцева, передает РИА Новости.

Выход из зала суда: у Малобродского подозрение на инфаркт, его должны переносить на носилках, но его заставляют идти ногами под конвоем. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Ранее во время заседания суда, где рассматривалось повторное ходатайство Следственного комитета о переводе Малобродского под домашний арест, ему стало плохо. Суд принял решение вернуть ходатайство СК.

По словам лечащего врача, у Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и острый инфаркт миокарда. Его решили госпитализировать.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом “Скорой помощи” рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение. В настоящее время обвиняемый находится в конвойном помещении суда. Его повезут в 20-ю городскую клиническую больницу», — сообщили в суде.

Напомним, что Малобродского и других фигурантов дела – режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву – обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа». Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

Малобродский остается единственным фигурантом дела «Седьмой студии», до сих пор содержащимся в СИЗО. Под стражей он провел почти год.