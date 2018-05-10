Территорию МГУ во время ЧМ решили закрыть для футбольных болельщиков

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что во время чемпионата мира по футболу территория вуза будет закрыта для болельщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о квадрате, образуемом Ломоносовским, Мичуринским и Университетским проспектами, а также проспектом Вернадского.

Ректор подчеркнул, что летом университет будет работать в обычном режиме.

«Изданы все мои приказы, что и сессия, и отпуска будут идти в обычном установленном порядке. Более того, ребятам из общежития, кому может мешать шум, предлагают переселиться в новые общежития на Мичуринском проспекте», – добавил Садовничий.

Напомним, студенты МГУ выступали против создания фан-зоны на территории университета несколько месяцев. По их мнению, она будет мешать научной и учебной деятельности университета, повредит парку МГУ, который является памятником садово-паркового искусства, и экологии заказника «Воробьевы горы».

В начале апреля со студентами встретился вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Он пообещал, что фан-зона будет размещена не на территории МГУ, а рядом, и что она не помешает жизни университета. Окончательное решение о месте размещения фан-зоны и проведении «Фестиваля болельщиков» пока не принято.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. 19 июня российская национальная сборная сыграет в Санкт-Петербурге с египетской, а завершит групповой раунд 25 июня встречей в Самаре с уругвайцами. Финальный матч чемпионата пройдет 15 июля в «Лужниках».