«Я не хочу участвовать в этом спектакле». Максим Шевченко ушел из Совета по правам человека после отказа обсуждать избиение участников митинга 5 мая

Журналист Максим Шевченко решил уйти из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России из-за отсутствия реакции на избиения и аресты митингующих во время акции «Он нам не царь» в Москве, которая прошла 5 мая. Об этом он сообщил в эфире «Эха Москвы».

По словам Шевченко, его требования созвать СПЧ в полном составе в связи с событиями 5 мая было проигнорировано. Это стало причиной для решения журналиста уйти из совета.

«Мы пытались сделать много важного, на самом деле ничего не сделано вообще. Мы говорили президенту о пытках, о политзаключенных, об убийствах, о массовых нарушениях прав человека. Я больше участвовать в этом спектакле не хочу», — сказал он.

Шевченко подчеркнул, что публичные аресты и избиения «неизвестными вооруженными формированиями» требуют открытого заседания с участием силовиков, журналистов, людей в казачьей форме и пострадавших.

Напомним, что всероссийская акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая.

На московской акции были замечены люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Судя по опубликованным в сети видео, эти люди били участников акции протеста кулаками и нагайками, при этом полиция не вмешивалась в их действия. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

По данным ОВД-Инфо, всего по стране были задержаны почти 1600 человек, больше всего в Москве — около 700.