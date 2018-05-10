Суд арестовал на 10 суток двух активистов «Другой России» за акцию у посольства Латвии в Москве
Басманный суд Москвы арестовал на 10 суток активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольгу Шалину и Глеба Буваненко, которые закидали посольство Латвии дымовыми шашками в знак протеста после задержания пророссийского политика Владимира Линдермана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу партии.
По информации пресс-службы, их признали виновными в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).
Шалину и Буваненко задержали накануне после того, как они забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве.
Ранее суд в Риге арестовал бывшего нацбола Владимира Линдермана, задержанного 8 мая в рамках дела о «Вселатвийском родительском собрании», участники которого выступали против перевода школьного образования на латышский язык. По словам его адвоката, Линдермана задержали из-за его выступления на собрании в конце марта.
Владимир Линдерман — бывший зампредседателя российской Национал-большевистской партии (запрещена в России). В Латвии он возглавлял общественное движение «За Родной Язык», и в 2012 году организовал референдум за признание русского вторым государственным.