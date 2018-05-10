Прокуратура запросила у журнала The New Times документы об источниках финансирования

Столичная прокуратура потребовала у руководства The New Times документы, касающиеся финансирования сайта и еженедельного журнала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо зампрокурора Тверской межрайонной прокуратуры на имя гендиректора ООО «Новые времена» Евгении Альбац, которое есть в распоряжении агентства.

В письме говорится, что эти материалы запрошены в рамках проверки по обращению одного из депутатов Госдумы.

В документе от 4 мая содержится требование к руководству The New Times в срок не позднее 7 мая представить в прокуратуру сведения об «источниках, размерах и порядке финансирования за период 2017 — истекший период 2018 годов», отмечает агенство.

Кроме того, прокуратура запросила сведения о расходовании 5,4 млн рублей и об основаниях перечисления от НКО «Фонд поддержки свободной прессы» данной суммы на счет ООО «Новые времена», являющегося учредителем СМИ The New Times.

Руководству The New Times также необходимо отчитаться прокурорам о «соблюдении закона о СМИ по „порядку уведомления о получении редакцией денежных средств иностранных источников“» и предоставить учредительные документы и финансовую отчетность компании «Новые времена» за полтора года.

В июне прошлого года журнал был оштрафован на 100 тысяч рублей, признав за изданием нарушение части 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм).

В мае того же года Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за материал «Из Калуги с Джихадом» о юноше из Калужской области, который разочаровался в России, принял ислам и уехал в Сирию сражаться за «исламскую идею».