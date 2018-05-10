Экс-министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Бывшему министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к руководству Госдумы, и бывшего федерального чиновника. Сам Кудрин подтвердил эту информацию.

«Да, мне поступило предложение от „Единой России“ выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин.

По словам собеседника издания, бывший министр финансов обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдет совещание со всеми фракциями.

Как сообщает газета, «Единая Россия выдвинула на должность главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он отказался от этого поста, так как «ему работать вице-спикером интереснее». Затем в партии решили предложить кандидатуру Кудрина.

Ранее Дмитрий Медведев выдвинул Татьяну Голикову, которая сейчас возглавляет Счетную палату, на пост вице-премьера по социальной политике.

В начале мая Financial Times писала, что после инаугурации президент Владимир Путин может назначить Кудрина на «высокую»должность поручить ему разработку экономической стратегии.