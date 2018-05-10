Потерявший семью при пожаре в Кемерове Игорь Востриков заявил об отсутствии выплат от совладельца ТЦ

Семьи погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не получили компенсаций от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова. Об этом заявил кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара, передает ТАСС.

«Никому из пострадавших на счет не приходили от собственника Штенгелова (Денис Штенгелов, совладелец компании „Кондитерус ком“, которая является собственником Кемеровского кондитерского комбината, владеющего зданием сгоревшего торгового центра „Зимняя вишня“ — прим.) или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области», — сказал он.

В департаменте социальной защиты населения Кемеровской области заявили, что семьи погибших получили деньги от совладельца ТЦ. По данным чиновников, выплаты завершились 10 мая, за каждого погибшего его семья получила по миллиону рублей от правительства России и Кемеровской области, а также три миллиона от совладельца «Зимней вишни».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. В результате погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы восемь человек, включая одного из пожарных, тушивших возгорание в ТЦ.