Сборная России по хоккею уступила Чехии на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла в овертайме команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу чешских хоккеистов.

В составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Алексей Барабанов. У чехов — Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

Это первое поражение сборной России на чемпионате мира-2018. Ранее российская команда обыграла Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).

В следующем матча сборная России встретится с командой Швейцарии. Встреча состоится 12 мая.