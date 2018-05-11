Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Представляющая Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» певица Юлия Самойлова не вышла в финал. Она исполняла «I Won’t Break».

По результатам голосования зрителей и профессионального жюри в финал конкурса вышли представители Австралии, Венгрии, Голландии, Дании, Молдовы, Норвегии, Сербии, Словении, Украины и Швеции. Всего во втором полуфинале участвовали представители 18 стран.

Финал «Евровидения-2018» состоится 12 мая.

В последний раз Россия не попала в финал конкурса в 2004 году. Тогда нашу страну представляла 17-летняя певица Юлия Савичева.

Напомним, что в прошлом году Самойлову не пустили на территорию Украины для участия в «Евровидении-2017» в Киеве. Украина объяснила это решение тем, что певица ранее посещала Крым. В итоге ей позволили представлять Россию на конкурсе в 2018 году.

Юлия Самойлова имеет первую группу инвалидности из-за спинальной амиотрофии Вердинга-Гофмана и передвигается на инвалидной коляске.