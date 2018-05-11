Минфин прогнозирует профицит бюджета впервые с 2011 года

Минфин России прогнозирует профицит федерального бюджета в 2018 году на уровне 0,45% ВВП или 440,6 млрд рублей вместо заложенного в действующем законе о бюджете дефицита на уровне 1,3% ВВП. Об этом говорится в проекте поправок Минфина к закону о бюджете на 2018 год и период 2019–2020 годов.

Последний раз профицит федерального бюджета фиксировался в 2011 году, тогда он составил 0,8% ВВП.

Профицит ожидается благодаря росту цен на нефть. Бюджет рассчитан, исходя из цены на нефть в 40,8 долларов за баррель, тогда как в I квартале 2018 года она держалась на уровне 66,15 долларов за баррель. Всего дополнительные нефтегазовые доходы увеличатся почти на 2,2 трлн рублей и составят 2,73 трлн рублей.

Таким образом, в 2018 году доходы бюджета могут увеличиться с 15,258 трлн рублей до 17,032 трлн рублей. Расходы бюджета планируется увеличить почти на 62 млрд рублей до 16,591 трлн рублей.

Прогнозный объем ВВП Минфин предлагает повысить с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей. Инфляция ожидается на уровне 2,8% вместо 4%, как и в проекте уточненного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития на 2018 года.