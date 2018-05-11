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Совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества

Общество

 

МВД России предъявило официальное обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств, сообщает «Коммерсант».

Предпринимателей обвинили в организации преступного сообщества с целью хищения денег из бюджета. Сами братья свою вину не признают. По версии правоохранительных органов, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономические вопросы, а «его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций», пишет «Коммерсант». В обвинении упоминаются шесть эпизодов мошенничества и одна растрата с общей суммой ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу.

Аналогичные обвинения выдвинуты против экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова, задержанного вместе с Магомедовыми.

Как сообщает газета, в ближайшее время следствие также намерено предъявить обвинение предполагаемым соучастникам аферы руководства «Суммы»: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому.

Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова арестовали в конце марта. 

Теги:
Зиявудин Магомедов
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