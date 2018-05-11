Крымский суд приговорил к восьми годам колонии обвиняемого в подготовке диверсий «агента СБУ»

В Крыму суд приговорил к восьми годам тюрьмы гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного в подготовке диверсий на полуострове. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы крымского управления ФСБ.

«Судакский городской суд признал Лимешко виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что Лимешко признан виновным по двум статьям УК РФ «Незаконное изготовление взрывного устройства» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Дело Лимешко рассматривалось в особом порядке, так как он заключил сделку со следствием и признал вину.

В августе прошлого года Лимешко был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России. По данным ведомства, он является агентом СБУ и по заданию украинской спецслужбы якобы готовил серию диверсий, в частности, должен был повредить линии электропередач. В планы агента, считает следствие, входило также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

СБУ в свою очередь назвала провокацией и фейковой новостью сообщение о задержании агента-диверсанта. Представитель ведомства сказала, что никаких агентов Украина не посылала, а ФСБ сообщает о задержании якобы украинских диверсантов, чтобы запугать местное население полуострова.