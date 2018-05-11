«Ведомости»: Дмитрия Рогозина могут назначить полпредом в ЦФО

Исполняющего обязанности вице-премьера по вопросам ОПК Дмитрия Рогозина могут назначить на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

В настоящий момент эту должность занимает Алексей Гордеев. Полпредом главы государства он был назначен в декабре 2017 года, а до этого с марта 2009-го работал губернатором Воронежской области. В период с августа 1999 года по февраль 2009 года Гордеев занимал пост главы Минсельхоза.

По информации собеседников газеты, в руководстве администрации президента больших изменений не будет: ее руководитель Антон Вайно, а также его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов сохранят свои посты. Близкий к Кремлю источник говорит, что для Громова в данный момент нет «подходящей должности», а он при этом — очень близкий к президенту человек. По словам бывшего федерального чиновника, за место Громова идет сильная борьба.

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Ранее Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс (ОПК), однако не вошел в обновленный состав правительства. Вместо Дмитрия Рогозина вице-премьером по ОПК станет замминистра обороны Юрий Борисов.

Среди кандидатур вице-премьеров нового правительства не было также Аркадия Дворковича, занимавшего этот пост ранее. По сведениям «Ведомостей», Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково». Собеседники газеты рассказывали, что слухи о возможной отставке Дворковича появились давно, но для него это решение оказалось неожиданным. По их словам, Дворкович рассчитывал сохранить свой пост.