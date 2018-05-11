Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Пресненский суд Москвы признал невменяемым и отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал с ножом на ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщает «Дождь».

Ранее Следственный комитет России по Москве просил направить мужчину на принудительное лечение. В СК считают, что во время нападения он не осознавал, что его действия несут общественную опасность, и что он не руководил ими.

Напомним, Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября, проникнув в редакцию радиостанции на Новом Арбате. Он ударил ведущую ножом в горло. Фельгенгауэр вернулась в эфир на радио 6 ноября.

На нападавшего завели уголовное дело. Он частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать журналистку. Мужчина рассказывал, что Фельгенгауэр «обладает сверхспособностями в телепатии» и что ведущая «проникла в его душу и сознание». Позднее экспертиза обнаружила у мужчины параноидную шизофрению.