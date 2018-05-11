СК направил в WADA опровержение слов Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи

Следственный комитет (СК) России направил во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) документы, опровергающие заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование», — говорится в сообщении СК.

СК также допросил сотрудников антидопингового центра, которые работали в лаборатории. Они дали свидетельские показания, что подмены проб не было.

Кроме того, следствие направило в WADA копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и обработке в Сочинской лаборатории. Речь идет о пробах порядка 14 спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Напомним, в начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал российских спортсменов, аннулировал их результаты на Играх-2014 и приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

Такое решение было принято после того, как Родченков передал в WADA свои дневники с подробным описанием системы употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи. В них утверждалось, что пробы каждую ночь подменивались на чистые и только после этого исследовались на наличие запрещенных препаратов.