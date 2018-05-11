Депутаты предложили исключить запрет на американские лекарства из контрсанкций

В Госдуме предложили не запрещать ввоз лекарств из США, аналоги которых существуют в России. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

«Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», — сказал Мельников.

В комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству считают, что уточнение запретов приведет к «бесконечной конкретизации», а правительству надо дать возможность отвечать более широко.

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, из проекта контрсанкций исключен также запрет на работу иностранных специалистов в России. При этом, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций и ответных мер.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.

В результате санкции оказали заметное влияние на «олигархов». Они обратились к правительство с предложениями о том, как можно спасти свой бизнес.

Депутаты также выступили с предложением оградить попавших под санкции. В частности члены нижней палаты парламенты инициировали закон о контрсанкциях. Первоначально планировалось запретить импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию из стран, которые ввели санкции и поддерживают их. Более того, высказывались за запрет на более широкий круг товаров.