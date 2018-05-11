Суд перенес рассмотрение административных дел против Навального за акцию 5 мая

Тверской районный суд Москвы перенес рассмотрение административных дел, возбужденных в отношении оппозиционера Алексея Навального за акцию 5 мая. Соответствующее решение принял судья Дмитрия Гордеев, сообщает «Медиазона».

Навального судят по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия), предполагающей до 30 суток ареста или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, а также по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского), по ней может быть назначено наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере до 1 тысячи рублей.

Перенос связан с вызовом в суд свидетелей: сотрудника второго оперативного полка МВД Максима Дубинина, командира взвода, старшего лейтенанта Александра Зверева, которые задержали Навального, и инспектора шестого отдела организации общественного правопорядка, капитана Бандуру, который 28 апреля и 4 мая составил акты исследования интернет-ресурса Фонда борьбы с коррупцией, приобщил их к материалам дела, а также получал объяснения от Дубинина, Зверева и Навального, и составил протокол на Навального. При этом суд отказался допросить Илью Пахомова и Ольгу Гусеву, которые были свидетелями задержания Навального и находились в зале.

Адвокат Навального Вадим Кобзев настаивал на прекращении дела — согласно КоАП, административное дело должно быть рассмотрено сразу после возбуждения, то есть заседание согласно законодательству должено было быть проведено 7 мая. Судья Гордеев прекращать дело отказался.

Заседание перенесено на 15 мая.

Напомним, 5 мая в различных городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. По разным оценкам, акция на Тверской площади в Москве собрала от 1,5 до 15 тысяч человек. Участники акций отмечали многочисленные злоупотребления полицейскими: 14 человек заявили о том, что их избили сотрудники Росгвардии. В результате акций были задержаны в общей сложности около 1600 человек.