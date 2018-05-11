Участники публичных слушаний поддержали отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга в ходе публичных слушаний поддержали поправки в устав города об отмене прямых выборов мэра, пишет Znak.com.

На слушаниях присутствовали более 1314 человек. За внесение поправок в устав Екатеринбурга проголосовали 1037 участников, против — 25, воздержались около 60, остальные не стали голосовать. Поправки носят рекомендательный характер. Городская дума рассмотрит их на заседании 22 мая.

В поправках также уточняется, как будет работать городская власть после принятия законопроекта. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман доработает до назначения нового главы города, которое запланировано в октябре-ноябре этого года.

Сам Ройзман ранее заявил, что готов сложить полномочия в день выборов в Гордуму 9 сентября и не намерен подписывать постановление о внесении изменений в устав Екатеринбурга.

3 апреля депутаты Заксобрания одобрили законопроект об отмене выборов мэра в Екатеринбурге. Согласно новой системе, глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого администрация Екатеринбурга внесла в думу поправки в устав города. Они повторяют положения закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления».

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За день до принятия закона региональным парламентом в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены выборов главы города. Организатором акции выступил Ройзман. В не приняли участие, по оценкам властей, около 1700 человек, по оценкам организаторов — 3-8 тысяч человек.