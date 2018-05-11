Замглавы МИД: спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве

Перед Днем Победы в России задержали 20 человек, которых подозревают в подготовке теракта в Москве во время акции «Бессмертный полк». Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, спецслужбы задержали сразу несколько групп, и у них уже было «заготовлено оружие». «Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков», — добавил Сыромолотов.

Ранее представитель МИД России заявлял, что число выявленных вербовщиков в террористические и экстремистские организации составило 142 человека.

До этого ФСБ отчиталась о задержании людей, которых подозревают в подготовке серии терактов в Москве и области. В заявлении службы говорилось, что речь идет о четырех членах «спящей ячейки» признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство».

По данным силовиков, члены ячейки прибыли из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ). Спецслужба также заявила, что обнаружила пособническую базу террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.