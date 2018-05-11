СМИ узнали о ликвидации ФАНО в ходе реформы Минобрнауки

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано. Его функции перейдут к новому министерству науки, которое будет создано в результате разделения Миноборнауки на два министерства: образования и науки.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Ранее более четырехсот российских ученых направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловалась на реформу Российской академии наук и работу созданного в рамках реформы ФАНО в 2013 году.

​Ученые пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии» и заявили, что «стиль и методы» работы ФАНО «мешают научной деятельности».

Руководство РАН также неоднократно обращало внимание на попытки вмешательства ФАНО в управление исследованиями и назвало это одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии наук.