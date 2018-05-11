Зоозащитники провели акцию против убийства животных перед ЧМ-2018

В Москве у здания Министерства спорта прошла акция против массовых убийств бездомных животных перед Чемпионатом мира по футболу 2018. Об этом «Новой газете» рассказал председатель Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

Участники растянули перед зданием баннер, на котором было написано «Не прости убийства животных! Ждите протестов на FIFA 2018». Они потребовали принять закон об ответственном обращении с животными. Кроме того, они зажгли дымовые шашки. Охрана министерства не мешала проводить акцию, однако не позволила протестующим перекрыть въезд на территорию ведомства.

Фото: Юрий Корецких / «Альянс защитников животных»

Корецких отмечает, что организация отправляла множество писем в Минспорт, однако ответа не получила. «Мы поняли, что времени писать уже больше нет и пора приступать к активным уличным акциям. Сегодня мы провели первую, уведомив Министерство спорта о том, что их на чемпионате мира ожидают массовые протесты зоозащитников», — рассказал он.

Поводом для акций послужили сообщения о том, что на сайте госзакупок появились тендеры на отлов бездомных собак и кошек на сумму в размере 110 млн рублей. Заявки появились на сайтах 11 городов, где будут проходить матчи чемпионата.

В феврале вице-премьер России Виталий Мутко заявил о недопустимости жестокого обращения с животными. Он пообещал построить временные передержки для животных с улиц, которые впоследствии, после завершения ЧМ, планировалось переоборудовать в полноценные приюты.

В семи городах из 11, пункты временной передержки построены не были, рассказал Корецких. «Более того, зоозащитники из Ростова-на-Дону говорят об увеличении объемов убийств животных. Видимо, власти уже начали зачистку города, в то время как выделенная под передержку земля по-прежнему пустует», — добавил он. По словам зоозащитника, только в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калининграде — регулируют численность животных гуманными методами.