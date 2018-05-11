СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, утверждают три источника РБК, источник The Bell, и газеты «Ведомости».

При этом источник «Новой газеты» в окружении Кудрина также утверждает, что тот с высокой долей вероятности примет предложение возглавить Счетную палату.

В свою очередь, официальный представитель экс-министра, Павел Кузнецов заявил «Новой газете», что об окончательном решении будет известно в скором времени, и все комментарии по этому поводу были даны 10 мая.

До этого, 10 мая сообщалось, что Кудрин пообещал принять окончательное решение к понедельнику, для этого ему надо провести совещание со всеми фракциями.

Сам Кудрин также подтверждал, что получал предложение. «Для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю», — сказал бывший министр.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул Татьяну Голикову, которая сейчас возглавляет Счетную палату, на пост вице-премьера по социальной политике.

О назначении Кудрина на «высокую»должность в начале мая сообщала Financial Times. Должность будет называться «представитель президента по международному сотрудничеству в сфере экономике», утверждала газета.