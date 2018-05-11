РБК узнали о планах Суркова покинуть свой пост

Помощник президента Владислав Сурков может покинуть свой пост, утверждает РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю, а также на три источника, близких к управлению, которое курирует Сурков.

РБК также называет несколько причин, по котором Сурков может уйти с поста: стратегия на украинском направлении «зашла в тупик», конфликты с другими ведомствами, в которых считают, что Сурков якобы «вмешивается не в свои дела».

По словам двух источников издания, у Суркова мог быть конфликт с ФСБ, в частности с со службой оперативной информации и международных связей, отвечающей за контрразведку в самопровозглашенных Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

Кроме того, другие собеседники РБК утверждают, что Сурков сам готов уйти в отставку со своего поста, и это никак не связано с ситуацией на украинском направлении.

Напомним, Сурков в администрации президента отвечает за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. В администрации президента политик работает с 2013 года. До этого он работал в правительстве, там он занимал должность вице-премьера. С 1999 по 2011 годы работал в руководстве администрации президента.