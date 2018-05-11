Жители Рузского района выступили против создания нового мусорного полигона взамен «Ядрово»

Жители подмосковных населенных пунктов Сычево и Щелканово Рузского района перекрыли въезд на территорию карьера, где планируется создать мусорный полигон взамен полигона «Ядрово» в Волоколамске. Об этом «Новой газете» рассказал один из протестующих жителей Андрей Сорокин.

Он отметил, что против мусорной свалки выступают практически все жители: они дежурят у въезда на территорию по очереди, препятствуя проезду машин, загруженных мусором. Среди них, по словам Сорокина, профессора, экологи и юристы.

Позднее днем на территорию закрытого участка карьера Сычевского горно-обогатительного комбината (ГОК) приехали полицейские, которые разогнали протестующих и проложили свободный путь мусоровозам.

Сорокин отметил, что местные жители предложили властям альтернативное место для размещения мусорной свалки — заброшенную воинскую часть (ориентир деревня Петрищево), однако власти «не идут на конструктивный разговор».

Как пишет Интерфакс, свалка расположена в 177 метрах от Сычево, в 500 метрах от местной школы и двух артезианских скважин, которые являются основным источником водоснабжения для нескольких районов Подмосковья, в том числе Волоколамского, Рузского, Можайского, Одинцовского и других. Жители также опасаются, что мусорный полигон загрязнит воды реки Гряда, которая впадает в Озерну, а затем в Рузу и Москву-реку.

Ранее в апреле администрация округа сообщила о проблемах с вывозом мусора из-за того, что полигоны «Ядрово» и «Храброво» перестали принимать отходы. Это произошло после массовых протестов против полигона «Ядрово», которые продолжаются уже несколько месяцев.

Причиной недовольства жителей стал выброс свалочного газа, который привел к превышению концентрации сероводорода в воздухе. В марте ситуация обострилась: в Волоколамскую больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. 14 апреля «старый участок» полигона «Ядрово» закрыли, 17 июня должен состояться местный референдум о закрытии всей свалки.

Впоследствии против ввоза мусора из Москвы стали выступать жители Коломны, которые также пожаловались на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. Акции против мусорных свалок прошли также в Балашихе, Дмитрове, Клину, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Шатуре и Ярославле.