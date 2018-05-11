Интерфакс: депутаты предложили наказывать за помощь иностранцам в составлении антироссийских санкций

Депутаты Госдумы предложили дополнить уголовный кодекс статьей, которая бы предполагала наказание для лиц, чьи действия помогают вводить антироссийские санкции, а также для тех, кто исполняет эти санкции. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, наказывать предполагают за «предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера».

В статье также будут прописаны меры об ограничении или отказе в хозяйственных операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством.

Кроме того, депутаты прописали штрафы до 600 тыс рублей или ограничение свободы до четырех лет за соблюдение санкций, а за действия по введению санкций — до 500 тыс рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Интерфакс уточняет, что авторами проекта закона являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех фракций.

Ранее депутаты инициировали закон о контрсанкциях. Первоначально планировалось запретить импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию из стран, которые ввели санкции и поддерживают их. Более того, высказывались за запрет на более широкий круг товаров. Однако потом формулировки пообещали сделать более широкими.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.