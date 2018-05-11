Новая газета

акция

10 тысяч уже добавили «Новую газету» в свои источники «Яндекс.Новостей». Поддержи!

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал капитаном российской сборной на ЧМ-2018

Спорт

 

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал капитаном сборной России на Чемпионате мира по футболу 2018.

«Акинфеев – наш капитан», — приводит Интерфакс слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.

По итогам жеребьевки, на групповом этапе российская сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

Теги:
сборная россии, чм-2018, футбол, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera