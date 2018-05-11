Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал капитаном российской сборной на ЧМ-2018

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал капитаном сборной России на Чемпионате мира по футболу 2018.

«Акинфеев – наш капитан», — приводит Интерфакс слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Акинфеев – капитан сборной России на домашнем ЧМ



Игорь, заслужил! Заставь всех гордиться этой командой 💪 🇷🇺



➡️ https://t.co/O5Gy1VrMHc pic.twitter.com/0ogfhorvYC — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) May 11, 2018

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.

По итогам жеребьевки, на групповом этапе российская сборная сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».