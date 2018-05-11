Минфин объяснил причину уменьшения пенсионных расходов бюджета

Снижение трансфертов в пенсионный фонд из бюджета-2018 связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, говорится в сообщении Минфина, передает ТАСС.

«Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда (трансферт на обязательное пенсионное страхование)», — говорится в сообщении Минфина.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), расходы на выплату пенсий вырастут в этом году почти на 99 млрд рублей, а трансферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Минфине предложили уменьшить расходы на пенсии в 2018 году на 51,5 млрд рублей. Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом.