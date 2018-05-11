СК: позиция прокуратуры по мере пресечения Малобродскому «не соответствует разумной практике»

Позиция Генпрокуратуры, которая не поддерживает перевод бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского под домашний арест, «не соответствует разумной практике». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Очевидно, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения, при которой применяется тщательный подход, соблюдаются ограничения, связанные с состоянием здоровья следственно-арестованных, недопустимостью длительного содержания их под стражей без должных к тому оснований, учитываются конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого», — сказала она.

Петренко добавила, что СК продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста, «учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого».

Ранее СК дважды просил смягчить обвиняемому меру пресечения. Суд оба раза отказался это сделать. Накануне во время заседания суда, где рассматривалось повторное ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест, ему стало плохо. Его госпитализировали в отделение кардиореанимации 20-й городской больницы. Как рассказал адвокат, на Малобродского снова надели наручники в больнице.

Напомним, что Малобродского и других фигурантов дела – режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву – обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа». Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

Малобродского задержали в июне 2017 года, с тех пор он находится под арестом