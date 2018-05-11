СПЧ потребует расследовать избиение участников акции 5 мая в Москве

Совет по правам человека при президенте России потребует, чтобы люди, применявшие силу к участникам несанкционированной акции 5 мая в Москве, были привлечены к ответственности, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, передает Интерфакс.

«Мы обсудили события пятого мая на Пушкинской площади, и единодушно пришли к выводу, что оставлять эту историю без внимания нельзя. Необходимо собрать все материалы, чтобы всесторонне изучить эти обстоятельства, и обратиться к правоохранительным органам, чтобы те лица, которые не будучи представителями силовых ведомств, совершали акты насилия в отношении участников этой несанкционированной манифестации, были выявлены и понесли заслуженное наказание», — сказал Федотов.

Накануне журналист Максим Шевченко решил уйти из СПЧ при президенте России из-за отсутствия реакции на избиения и аресты митингующих во время акции «Он нам не царь» в Москве. «Мы пытались сделать много важного, на самом деле ничего не сделано вообще. Мы говорили президенту о пытках, о политзаключенных, об убийствах, о массовых нарушениях прав человека. Я больше участвовать в этом спектакле не хочу», — сказал он.

Федотов сказал, что подготовка заседания по событиям 5 мая началась уже на следующий день. Он отметил, что необходимые запросы были направлены в правоохранительные органы, а также органы власти, «ответов пока нет, но кое-какие материалы уже поступили».

«Поэтому я не вижу никаких оснований для обвинений Совета в том, что Совет ничего не делает. Совет не занимается пиаром — да, это точно. Но у Совета есть вопросы, которые он задает, получает на них ответы, анализирует эти ответы, после чего делает выводы, о которых сообщает президенту. Вот наш метод работы. А пиар — это не наш метод работы», — добавил глава СПЧ.

Напомним, что всероссийская акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь» прошла в российских городах 5 мая. Она была приурочена к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. По данным ОВД-Инфо, всего по стране были задержаны почти 1600 человек, больше всего в Москве — около 700.