В Австралии решили ограничить оплату наличными

Власти Австралии решили ввести лимит на расчеты наличными. С 1 июля 2019 года за покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысяч долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты. Об этом сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на министра финансов страны Скотта Моррисона.

«Это будет плохая новость для преступных групп, террористов и те, кто пытаются мухлевать с налогами или получить скидку за то, что они разрешают другим мухлевать с налогами. Это не хитрость. Это не нормально. Это преступление», — заявил глава Минфина.

По его словам, эта мера также должна повысить собираемость налогов в стране, весь комплекс мер принесет экономике дополнительные 5,3 миллиарда австралийских долларов за следующие четыре года.

В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, а нелегальное производство и контрабанда табачных изделий является большой проблемой для правительства, пишет Guardian. За счет борьбы с ним правительство в ближайшие четыре года рассчитывает выручить дополнительные доходы в 3,6 миллиарда долларов.