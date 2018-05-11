Россия не выдала визу на ЧМ-2018 автору фильмов ARD о допинге

Россия отказалась выдать визу снявшему фильм о допинге в российском спорте журналисту Хайо Зеппельту, который планировал приехать для работы на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

Как отмечает телеканал, российская сторона не указала причин отказа. По данным ARD, журналиста включили в список нежелательных персон в России.

«ARD рассматривает это как уникальное событие в истории спортивного отдела телеканала, в истории освещения крупных спортивных событий — таких, как Кубок мира, — а также как беспрецедентное посягательство на свободу прессы», — заявил канал.

Свободный доступ представителей СМИ на спортивные мероприятия обычно является само собой разумеющимся и считается одним из условий при выборе страны-хозяйки того или иного события, подчеркнули в ARD.

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Зеппельт на протяжении многих лет занимается проблемой допинга в мировом спорте. После выхода его фильма о системе допинга в России в декабре 2014 года Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование, по итогам которого было дисквалифицировано российское антидопинговое агентство РУСАДА, приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной структуре, а отдельных российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований. В декабре 2017 года, в преддверии Зимней олимпиады, из-за допинга МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и запретил российской сборной участвовать в Играх.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.