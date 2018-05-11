В Саратове полиция вновь пришла в редакцию агентства «Свободные новости»

В редакцию саратовского агентства «Свободные новости» третий раз за неделю пришли сотрудники полиции, они беседуют с главным редактором Еленой Ивановой, сообщается на сайте агентства.

Визит полицейских связан с освещением акции «Бессмертный полк», которую оператор «Открытого канала» (проект «Свободных новостей») снимал с помощью беспилотника. Сотрудники полиции решили опросить всех сотрудников, которые освещали акцию.

«Во время патриотического шествия сотрудники МВД попытались задержать оператора „Открытого канала“, который производил съемку с квадрокоптера. Полицейские хватали оператора и требовали, чтобы он посадил дрон на людей. И оператор, и корреспондент были аккредитованы оргкомитетом „Бессмертного полка“. Кроме того, администрация Саратова заранее составила списки изданий, которые намерены проводить съемку с квадрокоптеров», — сообщает издание.

Накануне полиция во второй раз пришла в редакцию агентства. Поводом стал рапорт о задержания 7 мая в редакции «Свободных новостей» координатора местного штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. Полицейский в рапорте написал, что журналисты не подчинились распоряжениям сотрудников правоохранительных органов (статья 19.3 КоАП).

7 мая сотрудники полиции пришли в редакцию «Свободных новостей» и во время эфира «Открытого канала» задержали координатора саратовского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. Издание пожаловалось в СК на воспрепятствование журналистской деятельности.