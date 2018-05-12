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СК возбудил дело против мужчины, который в шутку поднял на руки нацгвардейца

Общество

 

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против мужчины, который поднял сотрудника Росгвардии и пронес его несколько шагов по вестибюлю метро на станции Сухаревская.

Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). В постановлении сказано, что молодой человек действовал умышленно «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, – лишение свободы сроком до пяти лет. Следствие рассматривает избрание для мужчины меры пресечения в виде домашнего ареста.

Инцидент произошел 6 мая. СК опубликовал видео, на котором улыбающийся молодой человек на камеру подошел к трем сотрудникам Росгвардии, осторожно обхватил самого низкого из них со спины, поднял и отнес в сторону.

Теги:
шутка, насилие, росгвардия, уголовное дело, следственный комитет, ek
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