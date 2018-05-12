Суд Милана реабилитировал экс-премьера Италии Берлускони. Он снова может баллотироваться на выборах

Надзорный суд Милана реабилитировал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которому запретили занимать государственные должности в течение шести лет после приговора, вынесенного в 2013 году за финансовые махинации, сообщает местная газета Corriera della Sera.

Берлускони снова имеет право баллотироваться на выборах. Прокуратура может обжаловать решение миланского суда, однако оно уже считается вступившим в силу.

В 2013 году Берлускони приговорили к четырем годам лишения свободы по делу Mediaset TV о махинациях при покупке прав на трансляцию американских фильмов и телепередач в 2003 году. Однако тюремный срок был сокращен до одного года, а затем из-за преклонного возраста политика был заменен на социальные работы в доме престарелых. Тем не менее, запрет на занятие государственных должностей оставался в силе.

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Ранее на выборах в Италии ни одна из политических партий не преодолела порог в 40%, необходимый для получения большинства мест в парламенте. Лидеры «Движения пяти звезд» и «Лиги» ведут переговоры о формировании нового правительства. Если кабинет министров не будет сформирован, то в стране пройдут досрочные выборы, на которых Берлускони как лидер партии «Вперед, Италия» сможет принять участие.