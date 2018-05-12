МВД: более 140 американцев получили разрешение на работу в России в 2018 году

В 2018 году разрешение на работу в России получили более 140 граждан США, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД).

«По данным ведомственной статистической отчетности, в отношении граждан США за 3 месяца 2018 года оформлено 144 разрешения на работу, из них 130 для высококвалифицированных специалистов», — рассказали агентству.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить российским работодателям принимать на работу специалистов из стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Кроме того, было предложено привлекать к уголовной ответственности лица за «предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера».

Законопроект о контрсанкциях будет рассмотрен 15 мая. Первоначально планировалось запретить импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию из стран, которые ввели и поддерживают санкции. Позднее депутаты пообещали смягчить формулировки.

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировало в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.