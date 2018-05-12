Алексея Малобродского перевели из реанимации в отделение кардиологии

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которого накануне госпитализировали из зала суда, перевели из реанимации в отделение неотложной кардиологии, сообщает Интерфакс.

По информации справочной 20-й городской клинической больницы, его состояние оценивается как средней тяжести.

10 мая Алексея Малобродского госпитализировали в тяжелом состоянии из Басманного суда. В кардиореанимации его приковали наручниками к кровати. 11 мая их сняли, однако затем снова надели.

Напомним, Малобродский – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который находится в СИЗО. В Следственном комитете заявили накануне, что позиция Генпрокуратуры, которая не поддерживает перевод экс-директора под домашний арест, «не соответствует разумной практике». СК дважды просил смягчить обвиняемому меру пресечения. Суд оба раза отказался это сделать.

Малобродского и других фигурантов дела – режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву – обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.