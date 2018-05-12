Суд Петербурга арестовал обвиняемого в хищении более 4 млрд рублей главу Ростехнадзора по СЗФО

У главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова в ходе обысков изъяли 1 млрд 9 млн рублей, узнала «Фонтанка». Его отправили по арест на два месяца по обвинению в хищении более 4 млрд рублей.

При обысках были найдены договоры об аренде 15 банковских ячеек, оформленных на нескольких номиналов, которые развозили деньги при поступлении. В одной из квартир Слабикова обнаружили 33 млн рублей, около 500 тысяч евро, а также ювелирные украшения и дорогостоящие часы, к оценке которых следователи приступят позднее.

Юристы Слабикова и номиналы, по информации «Фонтанки», подтвердили действия преступной схемы использования банковских ячеек.

Всего полиция провела 13 обысков в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что Слабиков содействовал хищению средств из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО).

«За свое «покровительство» он регулярно получал незаконное вознаграждение в сумме не менее 1 млн рублей, в том числе через посредника», – цитирует Интерфакс пресс-релиз МВД.

Деньги и дорогостоящие предметы, по информации агентства, он получал в том числе через свою дочь, которая покупала земельные участки, занималась строительством спорткомплекса Sunpark и мини-отеля на Никольской улице.