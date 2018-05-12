В Ярославле задержали пятерых активистов за попытку преградить путь московским мусоровозам

Полиция задержала пятерых жителей Ярославля за то, что они попытались заблокировать ввоз московского мусора на полигон «Скоково», сообщает «ОВД-Инфо».

«Полиция забрала меня в машину. Почему — ничего не сказали. Хотели взять объяснения, но я отказался», — рассказал один из активистов Александр Баикин.

Как пишет штаб политика Алексея Навального в твиттере, на задержанных хотят составить протоколы за переход дороги в неположенном месте.

Задержания активистов в Ярославле за блокирование московских мусоровозов. Задерживает ОМОН.



Ярославль Задержание активистов и москвский мусор https://t.co/CymQIkSZVA — Штаб Навального в Ярославле (@teamnavalny_yar) May 12, 2018

Ранее в Ярославле прошел несогласованный митинг после того, как власти региона согласились на ввоз мусора из Москвы на полигон «Скоково» до конца 2018 года. Правительство заверило, что объем ввозимых отходов не будет превышать 320 тонн в сутки.

Ситуация с мусорными свалками обострилась в марте, когда в подмосковном Волоколамске зафиксировали выброс свалочного газа, от которого пострадали около 50 детей. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон. Референдум по закрытию назначили на 17 июня.

Против ввоза мусора из Москвы выступают в Рузском районе Подмосковья, где жители пытаются блокировать доступ мусоровозам на территорию Сычевского карьера, где планируется создать свалку взамен «Ядрово».

В апреле акции против мусорных свалок прошли также в Коломне, Балашихе, Дмитрове, Клину, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.