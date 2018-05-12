В Тбилиси начались массовые беспорядки после спецоперации против наркоторговцев

Полиция Тбилиси задержала десятки участников стихийной акции у здания парламента, начавшаяся после обысков МВД в ночных клубах, в результате которых в полицию доставили восемь наркоторговцев, сообщает «Радио Свобода».

После спецоперации владельцы ночных заведений и общественники организовали акцию протеста, выступая за смягчение наркополитики в Грузии. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

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Спецоперация полиции против торговцев наркотиками в ночных клубах Тбилиси переросла в стычки с молодежью. Кадры столкновений и задержание бунтарей, смотрите на видео⬇️https://t.co/4w23Hajwpm https://t.co/4w23Hajwpm — Sputnik Georgia (@SputnikGeorgia) May 12, 2018

В итоге, по словам обмудсмена Нино Ломджарии, среди участников спонтанной акции задержали около 20 человек, по неофициальным данным, – 60-70 человек. Как пишет «Радио Свобода», все они были отпущены из отдела полиции.

В ночь на 12 мая сотрудники МВД провели спецоперацию в ночных клубах «Басиани» и «Галери». Полиция наблюдала за наркоторговцами в течение трех месяцев. По информации Интерфакса, ранее в Грузии погибло несколько человек от неизвестного наркотика, что могла стать причиной проверок в ночных заведениях.