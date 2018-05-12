Власти Малайзии запретили экс-премьеру Наджибу Разаку покидать страну из-за подозрений в коррупции

Власти Малайзии запретили бывшему премьер-министру Наджибу Разаку и его жене покидать пределы страны, сообщает Reuters.

«Наджиб Разак и его супруга внесены в список лиц, которым запрещено выезжать из страны», – цитирует агентство заявление иммиграционного управления.

Оно появилось после того, как Разак опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что планирует отдохнуть в Индонезии после проигрыша на парламентских выборах 9 мая.

Агентство сообщает, что правительство возобновило расследование коррупционного скандала вокруг государственного фонда 1MDB.

По версии следствия, в 2015 году Разак получил от организаций, связанных с фондом, около 700 млн долларов на личный счет. Позднее генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али снял с главы правительства подозрения в коррупции и пояснил, что деньги были подарком от саудовской королевской семьи.