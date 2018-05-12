СК отказался возбуждать дело о пытках свидетеля по «делу антифашистов»

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело о пытках по заявлению жителя Петербурга Ильи Капустина, которого допрашивали как свидетеля по делу о «террористическом сообществе „Сеть“». Об этом рассказал адвокат Дмитрий Герасимов, сообщает «Бумага».

По словам Герасимова, постановление подписано 20 апреля, однако получил его он только сейчас. В документе говорится, что часть повреждений Капустин получил, когда сотрудники ФСБ законно применили к нему силу: задержанный якобы пытался сбежать. Предполагаемые следы от ударов электрошокером, по версии следствия, могли быть «укусами насекомых».

Адвокат намерен обжаловать решение СК.

Ранее Капустин пожаловался в СК, что 25 января его похитили, затащили в микроавтобус и избили, в том числе электрошокером, сотрудники ФСБ в черных масках. В управлении ФСБ его затем допросили по делу о сообществе «Сеть». Следы побоев он зафиксировал затем у врачей, перед тем, как подать заявление следователям. В марте стало известно, что он уехал в Финляндию и попросил там политического убежища

Напомним, осенью прошлого года и в начале 2018 года в Пензе и Санкт-Петербурге задержали восемь антифашистов. Их обвинили в участии в «террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК). По версии следствия, они приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений.