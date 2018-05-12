Мужчину, который пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю метро, отпустили под подписку о невыезде

Черемушкинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия отправлять под домашний арест 27-летнего Исляма Малекова, который пронес на руках сотрудника Росгвардии по станции метро Сухаревская. Об этом сообщает Интерфакс.

«Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении обвиняемого Исляма Мелекова меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Она добавила, что «прокурор ходатайство не поддерживал».

В свою очередь, в СК сообщили, что мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против мужчины, который поднял сотрудника Росгвардии и пронес его несколько шагов по вестибюлю метро на станции Сухаревская. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья). В постановлении сказано, что молодой человек действовал умышленно «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Инцидент произошел 6 мая. СК опубликовал видео, на котором улыбающийся молодой человек на камеру подошел к трем сотрудникам Росгвардии, осторожно обхватил самого низкого из них со спины, поднял и отнес в сторону.