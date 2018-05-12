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Российские теннисистки выиграли турнир в Мадриде

Спорт

 

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристине Младенович в финале турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и закончилась в тай-брейке со счетом- 2:6, 6:4, [10:8].

За это время Макарова и Весинина подали один эйс, сделали две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи, отдав пять своих подач. Для россиянок этот титул стал первым в сезоне.

Это шестая совместная победа Весниной и Макаровой в парах на турнирах WTA.

Теги:
nt, теннис
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