Российские теннисистки выиграли турнир в Мадриде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристине Младенович в финале турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и закончилась в тай-брейке со счетом- 2:6, 6:4, [10:8].

За это время Макарова и Весинина подали один эйс, сделали две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи, отдав пять своих подач. Для россиянок этот титул стал первым в сезоне.

Это шестая совместная победа Весниной и Макаровой в парах на турнирах WTA.