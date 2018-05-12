Российские теннисистки выиграли турнир в Мадриде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина переиграли венгерку Тимеа Бабош и француженку Кристине Младенович в финале турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.
¡Campeonas! 🇷🇺🇷🇺 Makarova/Vesnina baten a 🇭🇺🇫🇷 Babos/Mladenovic (2-6, 6-4, 10-8) para coronar el #MMOPEN. 🏆🏆— Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 12, 2018
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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и закончилась в тай-брейке со счетом- 2:6, 6:4, [10:8].
За это время Макарова и Весинина подали один эйс, сделали две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи, отдав пять своих подач. Для россиянок этот титул стал первым в сезоне.
Это шестая совместная победа Весниной и Макаровой в парах на турнирах WTA.