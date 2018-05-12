Оюб Титиев и Юрий Дмитриев стали лауреатами премии Хельсинкской группы
Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, который был арестован по делу о перевозке наркотиков, и историк и глава карельного отделения «Меморила» Юрий Дмитриев, оправданный по делам о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, стали лауреатами премии Хельсинкской группы. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской Группы.
Титиев награжден премией за мужество, проявленное в защите прав человека, а Дмитриев — за защиту прав человека и в правозащитное движение.
Среди лауреатов названы, в том числе юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон, автор-исполнитель, сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов, директор Института прав человека Валентин Гефтер и исследователь тюрем, психолог-психоаналитик Людмила Альперн.
Церемония награждения пройдет 12 июня. Награду за Титева, который находится под арестом, получит председатель совета «Мемориала» Олег Орлов.
Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев был арестован по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. По версии следствия, он фотографировал девочку в обнаженном виде. Дмитриев утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. Всего таких снимков у Дмитриева на компьютере сотни, и к остальным фотографиям у следствия претензий нет.
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Но признал его виновным в хранении оружия, и назначил ему наказание в виде два года и шести месяцев ограничения свободы.
Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней решением Шалинского районного суда он был арестован. Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.
После ареста Титиева неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Кроме того, стали поступать угрозы убийства в отделение в Махачкале. В марте неизвестные жестоко избили главу дагестанского центра Сиражутдина Дациева.