Оюб Титиев и Юрий Дмитриев стали лауреатами премии Хельсинкской группы

Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, который был арестован по делу о перевозке наркотиков, и историк и глава карельного отделения «Меморила» Юрий Дмитриев, оправданный по делам о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, стали лауреатами премии Хельсинкской группы. Об этом сообщается на сайте Московской Хельсинкской Группы.

Титиев награжден премией за мужество, проявленное в защите прав человека, а Дмитриев — за защиту прав человека и в правозащитное движение.

Среди лауреатов названы, в том числе юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон, автор-исполнитель, сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов, директор Института прав человека Валентин Гефтер и исследователь тюрем, психолог-психоаналитик Людмила Альперн.

Церемония награждения пройдет 12 июня. Награду за Титева, который находится под арестом, получит председатель совета «Мемориала» Олег Орлов.

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Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев был арестован по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. По версии следствия, он фотографировал девочку в обнаженном виде. Дмитриев утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки. Всего таких снимков у Дмитриева на компьютере сотни, и к остальным фотографиям у следствия претензий нет.

В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Но признал его виновным в хранении оружия, и назначил ему наказание в виде два года и шести месяцев ограничения свободы.

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Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней решением Шалинского районного суда он был арестован. Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

После ареста Титиева неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Кроме того, стали поступать угрозы убийства в отделение в Махачкале. В марте неизвестные жестоко избили главу дагестанского центра Сиражутдина Дациева.